هل يعاني مستشفي "عزل قلين" بكفر الشيخ من نقص الأكسجين؟

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نفي مصدر طبي بمستشفي العزل بقلين بمحافظة كفر الشيخ، ما تردد مؤخرا حول وجود نقص في اسطوانات الأكسجين بالمستشفي، وأن مايثار علي مواقع التواصل بخصوص هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة.



وكشف المصدر، خلال تصريحات خاصة، أن مستشفى عزل قلين تمتلك خزان سعته 8000 ليتر اكسجين، ويتم التعامل مع المرضي عن طريق شبكة اكسجين داخلية، وذلك بالتنسيق مع المستشفي والمديرية يتم استكمال الكمية يوميا نظرا لكثرة الإستخدام لكثرة المصابين مؤخرا.



وحذر المصدر، من الدعوات للتبرع لصالح المستشفي فيما يخص الأكسجين علي مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا أن المستشفى لا تعلم شيئا عن تلك الدعوات ولا تمت لها بصلة ولا تحتاج من الأساس لذلك، وأن المواطنين يقوموا بالتبرع بدافع العاطفة لمطلقي هؤلاء الدعوات الزائفة ولا أحد يعرفهم أساسا.



يذكر أن هناك دعوات قد أطلقها البعض علي مواقع التواصل مفادها وجود نقص في كمية الأكسجين بمستشفي العزل بقلين مما يعرض حياة مرضي فيروس كورونا المتواجدين بها للخطر، داعيين المواطنين للتبرع لهم بأنابيب أكسحين، وهو ما نفته المستشفي مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.