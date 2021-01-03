توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأحد 3 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد الموافق 03 يناير 2021 .

برج الحمل





كن حذرا فتكفيرك اليوم غير واضح وعقلك مشتت، ولكن لا تسمح لهذه الظروف أن تعوقك. في الحقيقة، ربما تستغل شعورك بالوهم لصالحك. ستكتشف أنك كلما تقبلت أي شعور غريب أو شاذ، ستكون كل أمورك على ما يرام. لا تظن أن كل شيء في حياتك يجب أن يكون عقلانيا.





برج الثور





لاشك أنك إذا كانت أمامك اختيارات عديدة، سيكون من الصعب عليك تحديد اختيار واحد من بينها في وقت وجيز لأن القرار سيكون صعبا. لا تدع التردد يؤثر فيك. لا تنظر إلى كل الاختيارات بنظرة سلبية. استمتع بوقتك وافرح لطالما تتحمل مسؤولية تصرفاتك وأفعالك.





برج الجوزاء





تبتسم لك الحظوظ وتواصل التزاماتها ووعودها لك بالنجاح، كما تحمل إليك الحوافز الكثيرة والحماسة والإرادة في النجاح والتألق، فتنطلق واثقا بنفسك وتحصل على الاهتمام والتأييد.





برج السرطان





انتظر خبرا أو مفاجأة غير متوقعة أو مساعدة من الحظ، من المستحسن الاستفادة منه. تبدو تحركاتك وحماستك على ما يرام، وتبدي استعدادا للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط. لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.





برج الاسد





تتنقل في محيطك وبين أفراد عائلتك لتقديم الخدمات والعون لمن يحتاجه، وكأنك الملاك الحارس الذي يطلب الجميع وجوده ومساندته. أما مهنيا، فيحذرك الفلك من الموافقة على إنجاز العديد من الأعمال والمهام التي قد تثقل كاهلك وتؤثر سلبا على صحتك.





برج العذراء





قد يكون من الصعب عليك اليوم التعامل مع أي شيء لأنك لا تركز على مهمة واحدة بل تبدو مشتتا وتنتقل من مهمة إلى أخرى دون إنجاز احداها. اليوم ليس مناسبا لإيجاد حلول لأي مشكلة ولكن من الأفضل أن تعيد البحث وتطرح الأسئلة وتجمع بعض الحقائق.





برج الميزان





تظهر أكثر من أي وقت مضى طبيعتك المحبة للناس وللتعامل بشفافية من أجل إرساء الروابط الفعلية والعلاقات الإنسانية من حولك، ولتشجيع الآخرين على القيام بالمثل. تصغ إلى الآخرين بانتباه وتعاطف وتعطيهم أفضل الأفكار التي تساعد على حل مشاكلهم.





برج العقرب





تعيش أوضاعا رومانسيةً بالتأكيد تخدم مصلحة العلاقة، فأنت تميل إلى الهدوء الايجابي بعد عواصف الأيام السابقة، وترغب في تعزيز الروابط بينك وبين الحبيب، بل قد تكون مستعدا للتغاضي عن المساوىء التي تظهر بين الحين والآخر في شخصية حبيبك.





برج القوس





تشعر اليوم أنك فنان ومولع بالفنون المرئية. من الأفضل لك اليوم أن تحضر إحدى الحفلات الموسيقية أو المسرحيات أو التجول داخل المعارض الفنية. قد يرافقك اليوم أحد الأصدقاء ممن لديهم نفس ميولك وأفكارك. خذ وقتك الكافي لتدوين أفكارك حتى تتذكرها فيما بعد.





برج الجدي





قد تخوض مجالا جديدا في العمل، وهذا لن يكون سهلا فكن مستعدا لتحديات جديدة. تصرفات الشريك زادت عن حدها، ويستحسن أن تتدارك الموضوع قبل تفاقمه. جامل الآخرين وفسر لهم كلامك وماذا تقصد منه. الكلمات والمجاملات ستكون سبب الحظ السعيد الأيام المقبلة.





برج الدلو





عالم الخيال الذي تعيش فيه اليوم قد يجعلك تشعر بالسعادة ولكن سرعان ما تزول هذه السعادة عندما تخرج من هذا العالم. يمكنك التمسك بهذا العالم فقط إذا كان يمكنك تحقيق بعض الأحلام. ننصحك بأن تستعد لمواجهة بعض الأشخاص لمعاجلة بعض القضايا المالية.





برج الحوت





إذا تحدثت عن شخص ما اليوم، تأكد أنك لا تغتابه ولا تقول عنه ما لا يرضيه إذا كان جالسا معك. انتبه فالقيل والقال قد يؤدي إلى تفاقم الأمور ولن يكون لديك عذر تقدمه عند حدوث أي مشاكل. عليك توخي الحذر اليوم لأن كلامك سيكون له تأثير سلبي على الأشخاص الذين تتحدث عنهم.











