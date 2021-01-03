مستشار الرئيس: تحور كورونا طبيعي.. والفيروس يصيب كل الأعمار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة إتخذت كافة استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال التطعيمات واللقاحات، حيث يوجد جدول زمني للتطعيمات في مصر ساهم في عدم إصابة المصريين بكثير من الأمراض.





وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن اللجان العلمية في مصر تدرس كل لقاحات كورونا التي تم طرحها لاختيار الأنسب والأفضل لمصر، حيث يتم دراستها علميا وفنيا للتأكد من صلاحيتها، موضحا أنه سيتم تلقيح الفئات ذات الأولوية في المراحل الأولى لبدء التطعيم.





وعن السلالة الجديدة من كورونا، أوضح أن تحور الفيروس ظاهرة طبيعية معروفة في كل الفيروسات، واللقاحات المتوفرة حاليا تؤثر في تحور الفيروس حتى الآن.



