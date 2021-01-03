تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

الأحد 03/يناير/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافست الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المبارة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: زوما، تشيلويل، جيمس، تياجو سيلفا.
خط الوسط: كانتي، كوفيتش، مونت.
خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.

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