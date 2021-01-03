تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافست الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المبارة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: زوما، تشيلويل، جيمس، تياجو سيلفا.

خط الوسط: كانتي، كوفيتش، مونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.



