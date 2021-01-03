علي ربيع يتعاون مع أحمد السبكي وأمين جمال في "زومبي على جنبي"

الأحد 03/يناير/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعلن الفنان علي ربيع، عن تعاقده على فيلم جديد يحمل عنوان "زومبي على جنبي"، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإنتاج أحمد السبكي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر علي ربيع صورة جديدة له، ظهر فيها وهو برفقة المنتج أحمد السبكي، والمؤلف وليد أبو المجد، وعلق عليها قائلاً:"فيلم زومبي على جنبي، إنتاج الأستاذ أحمد السبكي، وتوتا أحمد السبكي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، انتظرونا إن شاء الله قريبًا، على بركة الله".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان علي ربيع حاليًا في السينمات فيلم "الخطة العايمة"، وهو بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، بسنت صيام، هشام شرف، صلاح عبد الله، وهو من إنتاج "أوسكار برودكشن" و"الرمزي برودكشن"، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.


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