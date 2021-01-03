بالصور .. الشبورة تغطي سماء القليوبية وتحجب الرؤية على الطرق

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تسببت الشبورة المائية، اليوم الأحد، في حجب الرؤية، بعدما غطت سماء القليوبية والمراكز والمدن التابعة لها، إثر موجة من الطقس البارد والصقيع تعرضت لها المحافظة.



فيما أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق شبرا - بنها الحر في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع أي حوادث مرورية، لحين تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.



من جانبها، فرضت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية، وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.



وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.