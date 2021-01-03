جربي تحضير كيكة الشوفان في 3 خطوات

الأحد 03/يناير/2021 - 10:05 ص
كيكة الشوفان
كيكة الشوفان
هناك مجموعة من الخطوات البسيطة لتحضير كيكة الشوفان في المنزل بكل سهولة لأفراد أسرتك، كل ما عليك فقط اتباع التالي:

مقادير كيكة الشوفان
- دقيق : نصف كوب (أسود)
- الشوفان : نصف كوب (أبيض سريع التحضير)
- القشطة : ملعقة صغيرة
- لبن : كوب (منزوع الدسم)
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- الموز : 4 حبات (مهروس جيّداً)
- الجوز : حسب الرغبة
- العسل : ملعقة كبيرة (أبيض)
- البيض : 2 حبة
- الكاكاو : ملعقة كبيرة (خام)

طريقة تحضير كيكة الشوفان
تُخلط جميع المكوّنات مع بعضها.
نقوم بُضرب المكونات بالمضرب الكهربائي حتّى تتجانس جيّداً.
تُوضع في صينيّة مبطّنة بالزيت والدقيق وتُخبز لمدّة  20 دقيقة وبالهنا والشفا.

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