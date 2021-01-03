فاصوليا خضراء للنباتيين.. وصفة سهلة التحضير

الأحد 03/يناير/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
تريدين تحضير فاصوليا خضراء ولكن خالية من اللحوم لأنك نباتيه، نقدم لكِ طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل بالزيت والحصول على مذاق مميزفي دقائق بسيطة:

- احضري 2 حبة من البصل المقطع شرائع رفيعة، مع فاصوليا خضراء حوالي 1/2 كيلو ونصف ملعقة من الملح و5 فصوص من الثوم و4 أو 5 خبات من الطماطم المقطعة مكعبات ونصف ملعقة من الكزبرة ونصف كوب من زيت الزيتون ومعلقة صغيرة من صلصة الطماطم بجانب نصف ملعقة من القلقل الأحمر

- نقوم لمدة 3 دقائق بتبريدها في ماء وثلج للحفاظ على اللون وبالإمكان طهي الفاصوليا مع باقي المكونات من دون سلق.
- يوضع زيت الزيتون داخل مقلاة ثمّ إضافة البصل مع رشة من الملح وطهيه حتى يذبل قليلاً.
- يتم إضافة الثوم والتقليب وإضافة الكزبرة وصلصة الطماطم وتشويحها لمدة 3 دقائق ثمّ إضافة الطماطم وتتبيلها بالملح ثمّ إضافة الفاصوليا.

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