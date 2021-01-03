فاصوليا خضراء للنباتيين.. وصفة سهلة التحضير

تريدين تحضير فاصوليا خضراء ولكن خالية من اللحوم لأنك نباتيه، نقدم لكِ طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل بالزيت والحصول على مذاق مميزفي دقائق بسيطة:





- احضري 2 حبة من البصل المقطع شرائع رفيعة، مع فاصوليا خضراء حوالي 1/2 كيلو ونصف ملعقة من الملح و5 فصوص من الثوم و4 أو 5 خبات من الطماطم المقطعة مكعبات ونصف ملعقة من الكزبرة ونصف كوب من زيت الزيتون ومعلقة صغيرة من صلصة الطماطم بجانب نصف ملعقة من القلقل الأحمر





- نقوم لمدة 3 دقائق بتبريدها في ماء وثلج للحفاظ على اللون وبالإمكان طهي الفاصوليا مع باقي المكونات من دون سلق.

- يوضع زيت الزيتون داخل مقلاة ثمّ إضافة البصل مع رشة من الملح وطهيه حتى يذبل قليلاً.

- يتم إضافة الثوم والتقليب وإضافة الكزبرة وصلصة الطماطم وتشويحها لمدة 3 دقائق ثمّ إضافة الطماطم وتتبيلها بالملح ثمّ إضافة الفاصوليا.