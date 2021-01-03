بمناسبة حلول عام 2021.. بورصة البحرين تعطل أعمالها اليوم

الأحد 03/يناير/2021 - 09:49 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
قررت بورصة البحرين، تعطيل البورصة اليوم الأحد، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، على أن يستأنف العمل في البورصة غدا الاثنين الموافق 4 يناير 2021.
 

 
وتباين أداء مؤشرات قطاعات بورصة البحرين، على رأسها الاستثمار بنسبة انخفاض 16.8%، أعقبه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 16.2%، يليه قطاع البنوك التجارية بنسبة 14.8%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 25.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 22.1%.

وتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال عام 2020، بنسبة 7.5% ليغلق عند مستوى 1489.78 نقطة.

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