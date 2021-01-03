نصائح ذهبية لنوم هادئ طوال الليل لطفلك الرضيع

الأحد 03/يناير/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هناك نصائح ذهبية وخطوات مهمة لنوم هادئ لطفلك الرضيع طوال الليل يجب معرفتها لتنظيم نومه والحصول عىل قسط من الراحة بدلا من الاستيقاظ طوال الليل:

- في البداية يجب أن تعلمي رضيعك الفرق بين النهار والليل فمن المفترض أن يتم تنظيم ساعات نوم الطفل بدايةً من الأسبوع الثامن من عمره.

- تعرض الرضيع لضوء النهار يوميًا يجعله يستطيع تنظيم النوم بشكل أسرع.

- ازيلي ستائر المنزل في النهار وافتحي النوافذ واجعلي طفلك يفرق بين إضاءة النهار وإضاءة الليل.

- حددي ميعادًا ثابتًا في الليل لإرخاء طفلك وهدوئه بعد حمام دافئ ورضعة مشبعة وتهدئة الإضاءة لكي يخلد للنوم.

- تكرار الروتين وتثبيت المواعيد مهم جدا، وعندما يستيقظ في الليل لا تضيئي الأنوار وأبقي الجو هادئًا حتى يميز بين النهار والليل.

- يجب تهيئة رضيعك لينام في سريره في الليل وعندما يبكي تواصلي معه بصريًا والمسيه بوضع يدكِ على صدره.

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