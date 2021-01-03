نصائح ذهبية لنوم هادئ طوال الليل لطفلك الرضيع

هناك نصائح ذهبية وخطوات مهمة لنوم هادئ لطفلك الرضيع طوال الليل يجب معرفتها لتنظيم نومه والحصول عىل قسط من الراحة بدلا من الاستيقاظ طوال الليل:





- في البداية يجب أن تعلمي رضيعك الفرق بين النهار والليل فمن المفترض أن يتم تنظيم ساعات نوم الطفل بدايةً من الأسبوع الثامن من عمره.





- تعرض الرضيع لضوء النهار يوميًا يجعله يستطيع تنظيم النوم بشكل أسرع.





- ازيلي ستائر المنزل في النهار وافتحي النوافذ واجعلي طفلك يفرق بين إضاءة النهار وإضاءة الليل.





- حددي ميعادًا ثابتًا في الليل لإرخاء طفلك وهدوئه بعد حمام دافئ ورضعة مشبعة وتهدئة الإضاءة لكي يخلد للنوم.





- تكرار الروتين وتثبيت المواعيد مهم جدا، وعندما يستيقظ في الليل لا تضيئي الأنوار وأبقي الجو هادئًا حتى يميز بين النهار والليل.





- يجب تهيئة رضيعك لينام في سريره في الليل وعندما يبكي تواصلي معه بصريًا والمسيه بوضع يدكِ على صدره.