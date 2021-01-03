خاص:محمد رياض:"التنمر فكرة بشعة مش المفروض تبقى في مجتمعاتنا"

الأحد 03/يناير/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



أعرب الفنان محمد رياض عن استيائه الشديد من ظاهرة التنمر التي أصبحت موجودة بكثرة في وقتنا الحالي.

وقال محمد رياض في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن التنمر شئ قمئ وسخيف جدًا، وأنه لا يليق بمصر ولا شعبها، كما أنه لا يليق بقيمنا الاجتماعية والإسلامية، مُشيرًا إلى أن التنابذ ضد الدين.

وأضاف محمد رياض :"الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم ، وتلاقي ناس كده حد توفى يجروا يقول كله ما هو غريب في حقه، وده غريب على الشعب المصري وعلى مصر، فكرة التنمر فكرة بشعة مش المفروض تبقى في مجتمعتنا، احنا مجتمعات عندها قيم اجتماعية وعادات وتقاليد ودين سواء كان الدين الإسلامي أو المسيحي احنا في الآخر كل الأديان ضد التنمر، واللي بيتنمر ده بصراحة عنده هزة نفسية".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد رياض في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر"، وهو بطولة محمد إمام، أحمد خالد صالح، بيومى فؤاد، هنا الزاهد، نرمين الفقي، أحمد عبدالله محمود، علاء مرسي، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

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