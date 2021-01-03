المقاولون العرب يغادر إلي تونس لمواجهة النجم الساحلي

الأحد 03/يناير/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مطار القاهرة متجهة إلى تونس استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها الاربعاء المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائي التأهيل و23 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

ومن المنتظر أن تصل البعثة في العاشرة والنصف وتنتقل باتوبيس الى مدينة المنستير التي تبعد عن المطار حوالي 3 ساعات لتخلد البعثة للراحة قبل اداء المران الأول.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس المدير الفني وعلاء عبد الغني المدرب العام وخمسة لاعبين قبل سفر البعثة. 

ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية على ان يخضع المدير الفني والمدرب لمسحة جديدة وسيلحقا او احدهما بالبعثة حالة سلبية المسحة.

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