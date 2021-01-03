ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وهويسكا

يحتل جيرارد مورينو نجم نادي فياريال حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 أهداف بعد مرور 17 جولة حتى الآن من المسابقة.





ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره هويسكا اليوم الأحد 3 يناير ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:

1 – جيرارد مورينو 9 أهداف.

2 – ياجو اسباس 9 أهداف.

3 – كريم بنزيما 8 أهداف.

4 – لويس سوايز 8 أهداف.

5 – ميكيل أويارزابال 7 أهداف.

6 – ليونيل ميسي 7 أهداف

7 – خوسيه موراليس 6 أهداف.

8- جواو فيليكس 5 أهداف.

9 – باكو ألكاسير 5 أهداف.

10 – كارلوس سولير 5 أهداف.



