ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وهويسكا

الأحد 03/يناير/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
يحتل جيرارد مورينو نجم نادي فياريال حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 أهداف بعد مرور 17 جولة حتى الآن من المسابقة.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره هويسكا اليوم الأحد 3 يناير ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:
1 – جيرارد مورينو 9 أهداف.
2 – ياجو اسباس 9 أهداف.
3 – كريم بنزيما 8 أهداف.
4 – لويس سوايز 8 أهداف.
5 – ميكيل أويارزابال 7 أهداف.
6 – ليونيل ميسي 7 أهداف
7 – خوسيه موراليس 6 أهداف.
8- جواو فيليكس 5 أهداف.
9 – باكو ألكاسير 5 أهداف.
10 – كارلوس سولير 5 أهداف.

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