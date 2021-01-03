مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.60% في مستهل تعاملات اليوم

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2021، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% رابحاً 15.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2507.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.9 مليون سهم محققة ما قيمته 23.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 434 صفقة لعدد 25 سهماً.









وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%.