"مشاية الأطفال".. الفوائد والأضرار وشروط الاستخدام

الأحد 03/يناير/2021 - 09:35 ص
مشاية الطفل
مشاية الطفل
"مشاية الطقل"، هي عبارة عن جهاز يستخدمه الأطفال لمساعدتهم على المشي، وتحرص الأمهات على استخدامها لأنها تعمل على راحة الأم من حمل لطفل باستمرار، ولكن هناك العديد من الأطباء كشفوا عن مخاطر المشاية يجب معرفتها أولا.

من المعروف أن المشاية بداية ظهورها كانت في أوروبا بداية من أربعينات القرن الخامس عشر، وهي عباره عن جهاز يستخدمه الطفل الرضيع لكي تساعده على الحركة والتنقل،ولكن ما لا تعرفهوه هو أن المشاية تضعف عضلات الساقين، كما أنها تقلل من تطور المشي الطبيعي عند الرضع وإضعاف قوة الساق وقوة عضلات الفخذ، لكن نقدم لكم في اسطور التالية الفوائد والأضرار وشروط الاستخدام.

فوائد المشاية للطفل
- تساعد الطفل على التجوال
- تعطي الأم فرصة للراحة من حمل الطفل.
- تشغل وقت الطفل وتسليه خاصة في حال وجود بعض الألعاب فيها.
- تعطي الطفل حرية في الحركة، والتجول في البيت، والخروج من نطاق سريره.

مخاطر المشاية للطفل
- يصل الطفل بالمشاية لأشياء تشكل خطورة عليه، حيث يمد يده نحوها.
- يمكن أن تسبب له الاصطدام والوقوع بسبب الحركة السريعة والتنقل.
- تعرض الطفل للكسور وخاصة كسور العظام في حال وقع بها عن الدرج.
- سهولة انقلاب المشاية مما يهدد رأس الطفل.

شروط استخدام المشاية
- يجب أن تحتوي على زر للأمان
- يجب مراقبة الطفل جيداً حتى لا ينقلب ويرتطم رأسه وتسبب له مشاكل وحوادث.
- عدم وصول الطفل بها إلى مكان خطر مثل الموقد، ويمكن ربطها بحبل بحيث لا يصل إلى المطبخ.
- أن توضع على سطح منبسط بدون درج أو تعرجات لكي لا يقع.
- توضع على البلاط الخشن وليس الأملس.
- أن تستخدمي المشاية بعد أن يجلس الطفل بمفرده.
- يجب عدم ترك الطفل فيها لمدة طويلة.

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