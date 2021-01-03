سعر الدولار الأحد 3-1-2021 .. إستقرار في أسعار العملة الأمريكية

إستقر سعر الدولار اليوم الأحد 3-1-2021 في البنوك المصرية وهو اليوم الأول في العام بالنسبة لتعاملات البنوك ، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي حوالي 15.66 للبيع و15.79 للشراء.





وسجل سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران، والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول.

وسجل في بنك الاسكندرية 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.