5 لقطات حصيلة فوز المنيا على ديروط بالقسم الثاني (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
سالم خليل
فاز المنيا، علي ديروط، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021. 

وخاض المنيا المباراه بتشكيله مكونه من محمد حسانين، محمد آدم، إسلام طارق، أيمن ناصر، أحمد إسماعيل، فيصل غريب، مصطفى شعبان الشيبكشي، أحمد عصام، بدوي عاشور، محمد سماره، عمرو عثمان. 

في حين خاض ديروط المباراه بتشكيله مكونه من أمير نعمان، إسلام عبدالراضي، محمد محمود آدم، محمد عصام محمد، أحمد رجب، رامز ميلاد، محمد رمضان سيد، محمود محمد عيسى، علي محمد أحمد، خالد أحمد محمود، فرغلي أحمد فرغلي. 
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بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين خاصه المنيا، حيث شهدت الدقيقة 7 تصويبه قويه من بدوي عاشور بعد عرضيه أحمد عصام لكن تعلو المرمي، ثم في الدقيقة 15 كره لكن تعلو المرمي من محمد سماره، وحصل المدرب العام لفريق المنيا علي بطاقه صفراء للاعتراض، ويتواصل الضغط للمنيا.

 وفي الدقيقة 36 فرصه هدف موكد يضيع من محمد سماره، يتصدي لها حارس ديروط ببراعه ويخرجها لركنيه، وفي الدقيقة 40 راسيه مصطفي شعبان الشيبكشي تسكن مرمي ديروط محرزا الهدف الأول، عقبها شهدت المباراه حاله من الاعتراض من جانب لاعبي ديروط علي هذا الهدف وتوقفت المباراه 4 دقائق للاعتراض وقام لاعبي ديروط بالتوجه لحكم المباراه لاعتراضهم علي الهدف، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف نظيف. 
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ثم أنطلق الشوط الثاني بقوه ، حيث شهدت الدقيقة 6 فرصه هدف موكد يضيع من سعيد جمال، وفي الدقيقة 26 شهدت طرد عمرو عثمان، ويحاول كلا الفريقين حيث احتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز المنيا بهدف نظيف. 

وشهدت تغييرات المنيا بنزول عمرو سمير، ومحمود عيد بليه واحمد شحاته، وكامل أحمد، واحمد جمال مكان فيصل غريب، احمد عصام، وبدوي عاشور، أيمن ناصر، ومحمد سماره .
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كما شهدت تغييرات ديروط نزول كل من سعيد جمال، حماده محمد، حسام حسن، مهند احمد، علي ناصر مكان محمد محمود آدم، محمد رمضان، فرغلي أحمد فرغلي، إسلام عبدالراضي، رامز ميلاد .

وأدار المباراه تحكيميا محمود حسين حكم ساحه عاونه كل من ابراهيم ربيع مساعد أول، محمود المصطفي مساعد ثان، والحكم الرابع أشرف احمد ربيع، مراقب مسابقات عنتر مشايخ، أشرف ابوالنور مراقب حكام.

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