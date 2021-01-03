خلطات مجربة لإزالة شعر الوجه نهائيا

هناك مجموعة من الخلطات والوصفات البسيطة المجربة لإزالة شعر الوجه نهائيا والحصول على بشرة خالية من الشعر بدلا من إزالته كل مره بالطرق التي تدمر جلد بشرتك:





وصفة النشا والليمون الحامض

- احضري ثمرة من الليمون الحامض مع ملعقتان كبيرتان من النشا.

- يُعصر الليمون الحامض، ويَضاف إليه النشا.

- يُخلط المزيج جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

- ثم، يوزّع المزيج على بشرة الوجه مع الفرك بحركات دائرية باتجاه الشعر.

- ويُترك لمدة 15 دقيقة حتى يجفّ.

- بعدها، يُتم إزالة المزيج بواسطة منشفة مبلّلة من خلال الفرك على طريقة التقشير.

- ثم، يشطف الوجه بالماء جيدًا.

- تمرير قطنة مبلّلة إما بماء الورد أو الزبادي لتهدئة الوجه. - تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة. - ترطيب البشرة بعد عملية نزع الشعر. - تنظيف البشرة بانتظام، واستخدام التونر.



وصفة النشا وزيت الزيتون

- احضري ملعقتان كبيرتان من النشا، مع 3 ملاعق من زيت الزيتون البكر.

- تُمزج المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

- ثم، يوزّع الخليط على بشرة الوجه مع مدّه بحركات دائرية ويترك لمدة 20 دقيقة.

- بعدها، يُفرك مرّة أخرى على طريقة التقشير باتجاه معاكس للشعر.

- ثم، يُشطف الوجه بالماء والصابون المخصّص للبشرة.

- تمرير قطنة مبلّلة إما بماء الورد أو الزبادي لتهدئة الوجه - تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة - ترطيب البشرة بعد عملية نزع الشعر - تنظيف البشرة بانتظام، واستخدام التونر



وصفة النشا والعسل

- احضري ملعقتان كبيرتان من النشا و ملعقة كبيرة من العسل و ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض.

- تُمزج المكونات مع بعضها البعض للحصول على عجينة ليّنة.

- ثم، تُوضع على البشرة وتُترك على الوجه لمدة 20 دقيقة كي تجفّ.

- ثم، تُفرك البشرة بحركات دائرية باتجاه معاكس لنمو الشعر ولمدة 5 دقائق.

- بعدها، يُشطف الوجه بالماء البارد.

- تمرير قطنة مبلّلة إما بماء الورد أو الزبادي لتهدئة الوجه