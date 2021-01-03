خلطات مجربة لإزالة شعر الوجه نهائيا

الأحد 03/يناير/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هناك مجموعة من الخلطات والوصفات البسيطة المجربة لإزالة شعر الوجه نهائيا والحصول على بشرة خالية من الشعر بدلا من إزالته كل مره بالطرق التي تدمر جلد بشرتك:

وصفة النشا والليمون الحامض
- احضري ثمرة من الليمون الحامض مع ملعقتان كبيرتان من النشا.
- يُعصر الليمون الحامض، ويَضاف إليه النشا. 
- يُخلط المزيج جيدًا للحصول على مزيج متجانس. 
- ثم، يوزّع المزيج على بشرة الوجه مع الفرك بحركات دائرية باتجاه الشعر. 
- ويُترك لمدة 15 دقيقة حتى يجفّ. 
- بعدها، يُتم إزالة المزيج بواسطة منشفة مبلّلة من خلال الفرك على طريقة التقشير. 
- ثم، يشطف الوجه بالماء جيدًا.
- تمرير قطنة مبلّلة إما بماء الورد أو الزبادي لتهدئة الوجه.
- تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة.
- ترطيب البشرة بعد عملية نزع الشعر.
- تنظيف البشرة بانتظام، واستخدام التونر.

وصفة النشا وزيت الزيتون
- احضري ملعقتان كبيرتان من النشا، مع 3 ملاعق من زيت الزيتون البكر.
- تُمزج المكونات مع بعضها البعض جيدًا. 
- ثم، يوزّع الخليط على بشرة الوجه مع مدّه بحركات دائرية ويترك لمدة 20 دقيقة. 
- بعدها، يُفرك مرّة أخرى على طريقة التقشير باتجاه معاكس للشعر. 
- ثم، يُشطف الوجه بالماء والصابون المخصّص للبشرة.
- تمرير قطنة مبلّلة إما بماء الورد أو الزبادي لتهدئة الوجه
- تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة
- ترطيب البشرة بعد عملية نزع الشعر
- تنظيف البشرة بانتظام، واستخدام التونر

وصفة النشا والعسل
- احضري ملعقتان كبيرتان من النشا وملعقة كبيرة من العسل وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض.
- تُمزج المكونات مع بعضها البعض للحصول على عجينة ليّنة. 
- ثم، تُوضع على البشرة وتُترك على الوجه لمدة 20 دقيقة كي تجفّ. 
- ثم، تُفرك البشرة بحركات دائرية باتجاه معاكس لنمو الشعر ولمدة 5 دقائق. 
- بعدها، يُشطف الوجه بالماء البارد.
- تمرير قطنة مبلّلة إما بماء الورد أو الزبادي لتهدئة الوجه
- تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة
- ترطيب البشرة بعد عملية نزع الشعر
- تنظيف البشرة بانتظام، واستخدام التونر

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