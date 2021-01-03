أسعار الخضروات اليوم الأحد 3-1-2021.. كيلو الطماطم بـ 3 جنيه

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سجلت اسعار الطماطم سجلت 1.5-3 جنيهات و البطاطس تتراوح بين 0.5 - 1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا 2-4 ،و ، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو. و

راوحت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، ،و سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو. تراوحت أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.