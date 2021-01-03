أسعار اللحوم اليوم الأحد 3-1-2021 .. كيلو "الجملي" بـ 100 جنيه





إستقر سعر اللحوم في الأسواق اليوم ، حيث يشهد سوق اللحوم حالة من الإستقرار منذ فترة وذلك لحرص الحكومة علي توفير الكميات اللازمة في الأسواق ومنافذ القوات المسلحة وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين.





أسعار اللحوم اليوم الاحد 3-1-2021





وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

واللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها

وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

والبفتيك والاستيك الكندوز 120-140جنيها فى الكيلو

اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.

و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها.

اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.



