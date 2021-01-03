أسعار اللحوم اليوم الأحد 3-1-2021 .. كيلو "الجملي" بـ 100 جنيه
الأحد 03/يناير/2021 - 09:10 ص
الفجر الإقتصادي
إستقر سعر اللحوم في الأسواق اليوم ، حيث يشهد سوق اللحوم حالة من الإستقرار منذ فترة وذلك لحرص الحكومة علي توفير الكميات اللازمة في الأسواق ومنافذ القوات المسلحة وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين.
أسعار اللحوم اليوم الاحد 3-1-2021
وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.
واللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها
وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها
والبفتيك والاستيك الكندوز 120-140جنيها فى الكيلو
اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.
و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها.
اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.