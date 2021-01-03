سقوط طائرة هندية مسيرة في كشمير

الأحد 03/يناير/2021 - 09:26 ص
تحطم مقاتلة - أرشيفية
تحطم مقاتلة - أرشيفية
وكالات

أسقطت السلطات الباكستانية، طائرة هندية مسيرة اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

 

وأصدرت وحدة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، بيانًا قالت فيه إن "مسيرة تجسس" هندية اخترقت خط المراقبة الحدودي على الجانب الباكستاني من كشمير بنحو 500 متر وأن القوات الباكستانية أسقطتها.

 

وخاضت باكستان والهند 3 حروب خلال الصراع على كشمير، أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.

 

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كشمير سقوط طائرة مسيرة باكستان الهند

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