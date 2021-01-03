خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 ورابط تسجيل البيانات عبر tamwin egypt

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رابط تسجيل البيانات عبر tamwin egypt

ومعرفة ما إذا كان سيتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أم لا، حيث انتشرت مؤخرا

أنباء عن تنزيل المواليد الجدد للعائلات التي لم ينضم أبنائهم إلى البطاقات، وذلك من خلال موقع بوابة مصر الرقمية والتي تضم عدد كبير من الخدمات الممكن إنجازها، ولسهولة تسجيل المواليد الجدد على