خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 ورابط تسجيل البيانات عبر tamwin egypt

الأحد 03/يناير/2021 - 09:17 ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 ورابط تسجيل البيانات عبر tamwin egypt

يبحث المواطنين عن رابط تسجيل البيانات عبر tamwin egypt ومعرفة ما إذا كان سيتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أم لا، حيث انتشرت مؤخرا أنباء عن تنزيل المواليد الجدد للعائلات التي لم ينضم أبنائهم إلى البطاقات، وذلك من خلال موقع بوابة مصر الرقمية والتي تضم عدد كبير من الخدمات الممكن إنجازها، ولسهولة تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 إليكم التالي:

رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين
- يتم عمل اضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا).
- إختيار التموين من خانة الخدمات الحكومية.
- إختيار ضم أفراد أسرتي.
- يتم كتابة رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في حال كنت مسجل مسبقا والضغط على زر الدخول لحسابي.
- وفي حال كانت أول مرة تضغط على سجل حساب جديد.
- كتابة البيانات مثل الرقم القومي- رقم المصنع- أسم الوالدة والضغط على التالي وإستكمال باقي عملية التسجيل.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 ورابط تسجيل البيانات عبر tamwin egypt

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