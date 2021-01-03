ملك قورة تنضم لفريق "شقة 6" مع روبي

الأحد 03/يناير/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تعاقدت الفنانة ملك قورة على المشاركة في مسلسل "شقة 6" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة،
وتدور أحداثه في إطار من الرعب و التشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب، من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "شقة 6"بطولة روبي، سيد رجب، شريف سلامة، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، حمزة العيلي، وهو من تأليف محمد دربالة وإخراج محمود كامل.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ملك قورة الدرامية مسلسل "جمع سالم"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو من نأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ميدو عادل، ريم البارودي، محمد علاء، سامح الصريطى، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان، حنان سليمان .



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