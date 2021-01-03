أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-1-2021

ينشر موقع " الفجر "، أسعار الدواجن، اليوم الأحد 3-1-2021 ، بالمزرعة حيث يتم إضافة ما بين 4 إلى 6 جنيهات في أسواق التجزئة ـ





أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-1-2021





سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 19 و23 جنيها للكيلو.

كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و20 جنيها للكيلو

والدواجن البلدي سعر 25 إلى 32 جنيهًا

بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و10 جنيهات

وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 7 جنيهات .

والكتكوت البلدي 4 جنيهات.

أما وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.





أسعار البيض اليوم الأحد



