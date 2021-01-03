في 3 خطوات.. استعلم عن معاش تكافل وكرامة عبر هذا الرابط

الأحد 03/يناير/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
هناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب اتباعها لسهولة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا بعدما ازداد البحث في الاونة الأخيرة من جانب المستفيدين من معاش تكافل وكرامة حول رابط الاستعلام، تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش:

فقد تقرر صرف معاش تكافل وكرامة لغير القادرين من الأسر المحدودة والفقيرة ومعدومة الدخل الشهري تحت شروط وضوابط معلنة في وزارة التضامن الاجتماعي وتصرف عبر التأمينات والمعاشات كما يجب أن تصرف لمن لا يزيد دخله عن 400 جنية شهرى وغيرها من الشروط التي سنذكرها لكم في السطور التالية:

شروط صرف معاش تكافل وكرامة 
- يتم صرف المعاش عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ويكون مصري الجنسية.

- ليس لهم دخل شهري حيث تصرف لكل الأرامل والمطلقات والأيتام والرجال من الأسر التي لا يزيد دخلهم عن 400 جنية شهري.

- يجب أن لا يكون يحصل على معاش أخر من الدولة.

- المصاب بإعاقة لابد أن يقدم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة المصرية.

وعن رابط وخطوات الاستعلام على معاش تكافل وكرامةـ إليكم التالي: 
- ادخال كل البيانات بطريقة صحيحة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا

- اضغط على خدمة الاستعلام على معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر و يناير عام 2021.

- ثم يظهر لك كل النتائج المتاح معرفتها حول معاش تكافل وكرامة.

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 9 ساعات

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

03:32 ص

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى