في 3 خطوات.. استعلم عن معاش تكافل وكرامة عبر هذا الرابط

هناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب اتباعها لسهولة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا بعدما ازداد البحث في الاونة الأخيرة من جانب المستفيدين من معاش تكافل وكرامة حول رابط الاستعلام، تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش:





فقد تقرر صرف معاش تكافل وكرامة لغير القادرين من الأسر المحدودة والفقيرة ومعدومة الدخل الشهري تحت شروط وضوابط معلنة في وزارة التضامن الاجتماعي وتصرف عبر التأمينات والمعاشات كما يجب أن تصرف لمن لا يزيد دخله عن 400 جنية شهرى وغيرها من الشروط التي سنذكرها لكم في السطور التالية:





شروط صرف معاش تكافل وكرامة

- يتم صرف المعاش عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ويكون مصري الجنسية.





- ليس لهم دخل شهري حيث تصرف لكل الأرامل والمطلقات والأيتام والرجال من الأسر التي لا يزيد دخلهم عن 400 جنية شهري.





- يجب أن لا يكون يحصل على معاش أخر من الدولة.





- المصاب بإعاقة لابد أن يقدم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة المصرية.





وعن رابط وخطوات الاستعلام على معاش تكافل وكرامةـ إليكم التالي:

- ادخال كل البيانات بطريقة صحيحة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا





- اضغط على خدمة الاستعلام على معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر و يناير عام 2021.





- ثم يظهر لك كل النتائج المتاح معرفتها حول معاش تكافل وكرامة.