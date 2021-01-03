أسعار الأسماك اليوم الأحد 3-1-2021.. الكابوريا بـ 120 جنيه

الأحد 03/يناير/2021 - 08:45 ص
اسعار الاسماك
اسعار الاسماك
الفجر الإقتصادي

إستقرت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 3-1-2021 ، ووصل سعر كيلو البلطي حوالي 18 جنيه ، فيما سجل أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، ومرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 38-42، والبورى "2" يتراوح 28-32 جنيها للكيلو، وترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210  جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها   .

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 480 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 370 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 18 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 9 ساعات

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

03:32 ص

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى