أرمينيا تعلن حظر استيراد السلع التركية

الأحد 03/يناير/2021 - 09:04 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

حظرت الحكومة الأرمنية، استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر، احتجاجا على دعم تركيا لأذربيجان في إقليم قره باغ.

 

وأصدرت وزارة الاقتصاد الأرمينية، بيانًا أوضحت فيه أن "حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد، لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها".

 

وكشفت السلطات الأرمينية، أن الحظر لا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.

 

ويذكر أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

 

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