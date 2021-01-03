الثلاثاء المقبل.. بدء التناوب بين العاملين بجامعة جنوب الوادى بنسبة ٥٠ %

Advertisements



أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا بتخفيض أعداد العاملين بالجامعة " قسم التعليم " الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة ٥٠ % بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٥ ١ ٢٠٢١ ولحين إشعار آخر على مدار الشهر.وذلك فى ضوء قرار رئس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بشأن تخفيض اعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين فى الحضور.



وكلف رئيس الجامعة، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وملحقاتها والوحدات التابعة لها بما يراه وفى ضوء مصلحة العمل وبما لا يخل بسير العمل والخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية.



أكد الدكتور يوسف غرباوى، أن هذا القرار لا ينطبق على قطاعات الأمن الجامعى، وإدارة الحدائق، والمزارع، - أو حسب الحاجة مع التنسيق مع إدارة الجامعة - وكذلك لا ينطبق القرار على العاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت، ولا يتم الحصول على أى اجازات اعتيادية أثناء سريان القرار، مشددا على كافة العاملين والمترددين على الجامعة والمستشفيات الجامعية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.





