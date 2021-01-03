اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3 يناير 2021

الأحد 03/يناير/2021 - 08:50 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، في بيان مهم صادر عن الهيئة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة تصل في القاهرة لـ21 درجة مئوية، والإسكندرية والفيوم ومطروح والمنيا، وتسجل بور سعيد ودمياط مرسى علم 24 درجة، وتصل الصغرى في  كاترين لـ 3 تحت الصفر، ويكون الطقس بارد في الليل وتظهر شبورة كثيفة تصل حد الضباب على الطرق السريعة.

وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة 21  12

الاسكندرية 21  12

مطروح 21  09

السلوم 20  10

سيوة 20  06

بورسعيد 22  14

دمياط 22  13

الزقازيق 21  12

المنصورة 21  12

مرسى علم 24  16

الفيوم 21  08

بني سويف 21  08

المنيا  21  07

أسيوط 22  07

الوادي الجديد 25  07

شلاتين 26  18

أبورماد 25  17

حلايب 24  19

رأس حدربة 25  18

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