الأرصاد تحذر: ضباب كثيف في هذه المناطق اليوم الأحد 3 يناير 2021

حذرت الأرصاد الجوية من وجود ضباب كثيف على مناطق في المدن الساحلية القاهرة والدلتا ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، اليوم الأحد الموافق 3 من يناير لعام 2021.





وقالت هيئة الأرصاد إن البلاد تتأثر برياح شمالية شرقية رطبة وباردة، تنخفض سرعة الرياح وتتجمع العوامل التي تساعد على تكون الشبورة خلال فترة الليل حتى الصباح الباكر وتعيق رؤية السائقين أثناء القيادة.





وأكدت الأرصاد أن هناك تواجد للضباب نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، موضحة أنه كلما زادت كثافة البخار كلما كان الضباب أشد لتنخفض معه الرؤية الأفقية إلى 1000 متر.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن الشبورة تبدأ في التكون وتزداد كثافتها خلال فترات الليل، لتصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر طبقًا لخرائط التنبؤ بالضباب.





ومن جهتها، وجهت هيئة الأرصاد، نصائح مهمة للسائقين لتفادي مخاطر الضباب والشبورة الكثيفة اليوم، قائلة إنه يجب على قائدي المركبات توخي الحذر في الأماكن التي تنخفض بها الرؤية الأفقية بشكل كبير، والقيادة بهدوء واتباع تعاليم المرور تجنبا للحوادث.