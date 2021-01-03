د.حماد عبدالله يكتب: فلنعلنها صراحة مصر اولاً !!





"مصر أولاً" , لماذا لا نعلنها فى كل وسائط الحياة فى المحروسة , لماذا لا نتخذها (تيمة) لكى نتقدم بها فى كل محاور الحياة فى مصر , لماذا لا تكون منهجاً للعمل السياسى والإقتصادى فى مصر , "مصر أولاً" , نعم نحن فى أشد الإحتياج لأن نرفع هذا الشعار (صراحة) و بوضوح والعمل على التعصب إليه ,(مصر أولاً) , فمصر فى أشد الإحتياج لإهتمامنا جميعاً , بكل توجهاتنا السياسية و الأيدولوجية , "مصر أولاً" , تحتاج إلى نظام تعليم نعمل جميعاً على تعضيد موارده , و نعمل جميعاً على تغيير نظامه من تلقينى إلى نظام بحثى و إبداعى لدى شبابنا و أطفالنا فى المدارس .





نعم نحن فى أشد الإحتياج لرفع شعار "مصر أولا"ً , و الوقوف بقوة أمام التسيب فى الشارع المصرى , سواء من خارجين عن الأداب العامة والسلوك المصرى الحسن المعروف عن المصريين, و أيضاً الوقوف على التعدى على الملكية العامة مثل الشارع

و الشجر و الطرق والمواصلات , و أدوات الحياه العامة من مياه النيل , و البيئة ,

و غيرها من الأملاك المصرية المنتشرة فى أرجاء المحروسة .





مطلوب بشعار "مصر أولاً" , أن ننتمى لهذا البلد إنتماءاً يغرس فى خيال الأطفال فى المدارس وكذلك فى مدرجاتنا بالجامعات , و عبر الوعظ الإسبوعى فى المساجد

والكنائس و المعابد , نعم نريد العودة للإنتماء لهذا البلد بكل معانى الإنتماء الذى









عشناه فى حقبات زمنية لم يكن هناك فرق أو هوية للمصريين سواء كانوا يهوداً أو مسيحين أو مسلمين , فالكل يقع تحت عنوان مصرى .





نعم نريد أن نعمق الإحساس بشعار "مصر أولاً" , فى أجهزة إعلامنا , وفى الإذاعة المصرية , حينما ينطق بها مذيع أو مذيعة (هنا القاهرة) – إذاعة جمهورية مصر العربية أو فى المرئيات سواء كانت أرضية أو فضائية هنا القاهرة , هنا مصر.

نريد أن يعلوا شعار مصر أولاً فوق ترويسة صحفنا القومية والخاصة والحزبية (مصر أولاً) نستطيع بهذا الشعار أن نحمى بناتنا و أبنائنا من موجات ثقافية غريبة عن مجتمعنا.

"مصر أولاً" شعار يمكن كالسحر أن يصبح هو نبراس حياه و نهج و لعل هذا الشعار حينما رفعناه فى عام 1956 , وقفنا وقفة رجل واحد وراء جمال عبد الناصر , و هو يخطب فوق منبر الأزهر ضد العدوان الثلاثى و هذا الشعار وقفنا به بعد النكسة فى حرب الإستنزاف , و هذا الشعار "مصر أولاً" كان فى ضمير كل مصرى و نحن نعبر قناة السويس عام 1973 فى أكتوبر العظيم .

وكان نفس الشعار يوم 30 يونيو 2013 حينما خرج المصريون جميعهم ينادون

( مصر اولاً ) .

هذا الشعار يجب أن يعلوا مرة أخرى على لافتات و على صدور المصريين ليس فى ماتش كرة قدم و لكن فى ماتش الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية فى مصر !!

تنافسياًَ مع كل جيراننا وأصدقائنا وكذلك أعدائنا !!



