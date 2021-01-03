مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة





يمكن أن تكون الأيام الأخيرة من نهاية العام مرهقة للغاية، خاصة عندما يتوقع جميع أفراد عائلتك وأصدقائك بعض الهدايا وعليك أن تفكر فى شراء هدية مناسبة بينما يعانى حسابك المصرفى من اختلال وظيفى يجعل من الصعب عليك أن تستكمل الشهر دون ديون، لهذا قد يكون من المناسب إلقاء نظرة على هدايا عالم المشاهير الغربية فى الكريسماس، هذه القائمة رغم أنها غالية الثمن إلا أنها لن تدفعك للتهور والتفكير فى شراء هدايا مثلها، فهى بالفعل هدايا غربية.





1- عائلة كارداشيان





اشتهرت كيم بواحدة من أكثر الهدايا كرمًا حيث منحت ابنتها الكبرى نورث نسخة مصغرة من سيارة لامبورجينى فى أول عيد ميلاد لها، كما أنها اشترت سيارة لامبورجينى مطابقة لزوجها كانيه.





وأهدت كيم كارداشيان ستورمى ابنة شقيقتها كايلى البالغة سنتين حقيبة لوى فيتون. وفتيات عائلة كارداشيان هم ملكات تقديم الهدايا، ولكنه شقيقهم الوحيد روب ليس استثناء، ففى عيد الميلاد 2018، أهدى روب جميع شقيقاته حذاء منزلى باللون الوردى من تصميم لوى فيتون، ووصل سعره إلى 1500 دولار.





2- حمام ذهبي





لم يكن الملاكم العالمى مايك تايسون أكثر رجل رومانسى فى العالم، لكن أثناء زواجه من روبن جيفنز كان حريصا على تقديم العديد من الهدايا باهظة الثمن.





كان أكثر ما اشتراه شهرة هو حوض الاستحمام المصنوع من الذهب عيار 24 قيراطًا الذى قدمه لزوجته كهدية فى عيد الميلاد، أنفق تايسون 2.2 مليون دولار على الحوض الأسطورى، لكن حوض الاستحمام الذهبى لم ينجح فى إنقاذ الزواج، كما لم يهتم الزوجين بالحصول عليه وانتهى به الأمر فى مزاد خلال عام 2013، حيث دفع الملياردير ديروود هودجراس نصف الثمن الأصلى من أجل الحصول على هذا الحوض الذهبي.





3- رولز رويس





أثناء زواج المغنى نيك كانون من النجمة الأسطورية مارى كارى، كان حريصا على التعبير عن حبه الشديد لها من خلال الهدايا، أشهر وأغلى هدية قدمها كانون كانت سيارة رولز رويس بمناسبة الكريسماس، ورغم أن تكلفة السيارة كانت 400 ألف دولار، إلا أنها لم تنجح فى إنقاذ الزواج الذى انتهى عام 2016.





4- خاتم اللؤلؤ الماسي





شهدت علاقة الممثلة سيينا ميلر والنجم جود لو المتقطعة عدة لحظات رومانسية، فى كريسماس عام 2014، أعاد جود ترميم بيانو كبير ووضعه فى قصره فى شمال لندن مع خاتم ألماس قيمته 200 ألف دولار مخبأ بداخله، فتحت سيينا لوحة المفاتيح لتجد صندوقاً خشبيًا داخل البيانو مع خاتم من الماس والياقوت بداخله.





5- أغلى حقيبة يد فى العالم





تزوج ديفيد وفيكتوريا بيكهام منذ أكثر من 16 عاما، فى عام 2005، تفوق لاعب كرة القدم المتقاعد على نفسه من خلال إهداء زوجته حقيبة هيرميس بيركين من جلد التمساح بقيمة 100 ألف دولار.





علاوة على ذلك، كانت مرصعة بـ 245 ماسة على قطع من الذهب عيار 18 قيراطًا. إنها تتصدر قائمة أغلى حقائب اليد مع ارتفاع قيمتها بمرور الوقت، لم يكن هذا كل ما كان على ديفيد أن يقدمه، وحصلت فيكتوريا أيضا على سيارة رولز رويس بقيمة 500 ألف دولار وقلادة بوشرون من الياقوت والألماس بقيمة 2.4 مليون دولار.





6- منزل عروسة





من المؤكد أن سورى، ابنة النجم السينمائى توم كروز والممثلة الشهيرة كاتى هولمز، هى طفلة مثالية لا ترتكب أى أخطاء ولهذا لم تتردد والدتها فى شراء منزل عروسة من الطراز الفيكتورى يبلغ ثمنه 24 ألف دولار.





كما حصلت سورى على مرسيدس بنز مصغرة بقيمة 1300 دولار.





7- قرص جبنة عملاق





اشترى المغنى ومقدم البرامج جون ليجند لزوجته كريسى تيجن، قرص عملاق من جبن البارميزان بمناسبة الكريسماس، كانت الهدية بمثابة حلم كريسى الذى تحقق، ولم تستطع إلا التعبير عن سعادتها بتلقى الهدية.





بعد مرور عام، تخلت بالفعل عن الهدية باهظة الثمن، أوضحت عارضة الأزياء ومؤلفة كتاب الطبخ قائلة إن أثناء إجراء التجديدات لمنزلهما كانت مضطرة للتخلى عن قرص الجبنة العملاق.





8- شلال المياه





قبل أن ينتهى زواجهما بطريقة مأساوية لا تخلو من الفضائح، منحت النجمة السينمائية أنجلينا جولى زوجها النجم براد بيت ما يريده كل رجل: شلاله الخاص فى كاليفورنيا، كان براد يحلم بمنزل يضم شلالاً خاصًا، وبالفعل حرصت أنجلينا جولى على تحقيق حلمه فى منزلهما بكاليفورنيا، يقول أحد الأصدقاء المقربين من النجمين أن براد كان يريد أن يجذب جميع جوانب الطبيعة داخل منزله بما ذلك تدفق المياه، ولكن يبدو أن الأجواء الرومانسية لم تنجح فى إنقاذ الزواج أو الحفاظ على مشاعر الحب.





9- يخوت وطائرات





يشتهر ملوك صناعة الموسيقى فى العالم، بينهم المغنية بيونسيه وزوجها المنتج جاى زى بحرصهم على تقديم الهدايا الفخمة، تتصدر قائمة الهدايا الفاخرة الخاصة بهم طائرة بومباردييه تشالنجر 85 ، والتى تم منحها إلى جاى زى من قبل بيونسيه كهدية لعيد الأب فى عام 2012 ، بعد وقت قصير من ولادة طفلتهما الأولى ، بلو آيفي.





وفى عام 2008 ، اشترى رجل الأعمال الهندى أنيل أمبانى لزوجته ، تينا ، يخت فاخر أطلق عليه اسمه «تيان»، ويقال إن قيمته 84 مليون دولار.





10- أغلى هدية فى العالم





قدمت جينفر لوبيز أغلى هدية فى العالم، حيث طلبت من المعجبين فى جميع أنحاء العالم التبرع لمختلف المنظمات الخيرية ، بما فى ذلك الصليب الأحمر الأمريكي.





قالت: «إذا كان بإمكان كل واحد منكم ممن يتابعوننى على تويتر و فيسبوك أن يقدم دولارًا واحدًا على الأقل ، فيمكننا القيام بشىء لم يتم القيام به من قبل. يمكننا جمع ملايين الدولارات». لدى جينفير أكثر من 200 مليون متابع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. مما يعنى أن نجحت فى التبرع بمبلغ ضخم لمختلف الجمعيات الخيرية.







