حصيلة غرامة الكمامة إلى الخزانة العامة للدولة





علمت «الفجر» أن الجهات الحكومية المختصة انتهت من طباعة عدة ملايين من إيصالات غرامة مخالفة ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة والأماكن المغلقة والمزدحمة، والتى يصدر قرار بشأنها، وبحسب المصادر سيتم التطبيق بشكل صارم بداية من الأحد المقبل، مشيرة إلى أن الأمر أصبح حتمياً فى ظل الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، موضحة أنه سيتم توريد المبالغ المحصلة لحساب الخزانة العامة للدولة. وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر» فإن الهدف هو الوقاية من الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره والسيطرة عليه فى المقام الأول، وليس تحصيل أموال، وكان مجلس الوزراء قد فرض غرامة قدرها 50 جنيهاً على عدم ارتداء الكمامة، مع منح السلطة القضائية لكافة الجهات الحكومية التى يتردد عليها المواطنون لتنفيذ القرار.



