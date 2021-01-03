حملة التضامن مع «بسنت» مستمرة

الأحد 03/يناير/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر

هذا الأسبوع ينضم إلى حملة الفجر (حياة آمنة لبسنت) مجموعة جديدة من نجوم السياسة والفن والمجمتع، لكن أكثر ما أسعدنى هو رغبة شابات وشباب الانضمام إلى الحملة حتى بدون أن أذكر أسماءهم فى الجريدة لأن عددهم كبير، شباب وشابات زى الفل أقوى من جيلنا وأكثر نضجا وثقافة وتحضرا.. شابات وشبان، أفكارهم وتحمسهم يخجل تراجعنا وتردد بعضنا، بالنسبة لهم «بسنت» وكل فتاة أو امرأة تستحق الدعم بشكل مطلق، وبدون تعليق هذا الدعم عن انتقاص حرية الفتاة أو المرأة فى العيش كما تشاء، هذا جيل يرى أن الانحناء للعاصفة السلفية والتخلف سيجلب لنا هزيمة مطلقة.

وكان أول من تضامن مع «بسنت» قد جاء من كل من مؤسسة قضايا المرأة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع المجلس القومى للمرأة.

الحملة مستمرة وسنبدأ فى الأسبوع المقبل من العام المقبل فى ترتيب فعاليات لدعم ومساندة بسنت، والدعوة لاجتماع للتنسيق مع الشركاء فى دعم بسنت.

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