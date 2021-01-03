وحدة استطلاعات «الفجر»: الأفضل فى الحكومة

شبكة الطرق أفضل إنجاز.. وزارتا الصحة والآثار الأفضل.. أفضل وزير خالد عنانى.. أفضل وزيرة هالة زايد ونيفين القباج.. العاصمة الإدارية أفضل مشروع









لقد كان عام 2020 مليئًا بالأحداث والأزمات والكوارث الطبيعية، واختلف شكل تعامل الدولة مع كل ظاهرة عن الأخرى، بالإضافة إلى أنه نتيجة ظهور وباء كورونا جعل الكثير من المواطنين يلتزمون بالعزل المنزلى فأصبحوا أكثر تركيزا على نشاط كل مسئول داخل الدولة ليحددوا أوجه الاختلاف بين طرق التعامل الآن وما كان يحدث من قبل فى مواجهة الأزمات.





ومن هذا المنطلق أجرت «الفجر» استطلاعا مجتمعيا على عينة عشوائية مكونة من 1100 فرد، من كل محافظات الجمهورية، لمعرفة رأى المواطنين حول إنجازات الدولة المصرية خلال عام 2020، وشكلت نسبة الذكور المشاركين بالاستطلاع 59.3 % بواقع653 ذكرا، ونسبة الإناث 40.6% بواقع 447 أنثى.





وراعينا اختلاف الفئات العمرية المشاركة بالاستطلاع، وكانت نسبة تواجدها كالتالي: من 18 سنة إلى 30 سنة 363 فردا بنسبة 33 %، ومن 30 سنة إلى 40 سنة 266 فردا بنسبة24.1 %، ومن 40 سنة إلى 50 سنة 236 فردا بنسبة 21.4 %، ومن 50 سنة إلى 60 سنة 129 فردا بنسبة 11.7%، ومن 60 سنة لما فوق 106 أفراد بنسبة 9.6%.





وسعت «الفجر» من وراء هذا الاستطلاع إلى الإجابة عن 7 أسئلة، نستنتج منها رأى المصريين حول إنجازات الحكومة خلال 2020، وجاءت الأسئلة على النحو التالى: السؤال الأول، من أفضل وزير فى 2020؟، السؤال الثانى، من أفضل وزيرة فى حكومة 2020؟، السؤال الثالث، فى نهاية 2020 هل نجحت الدولة فى التعامل مع أزمة كورونا؟، السؤال الرابع، فى نهاية هذا العام ما تقييمك لشبكة الطرق التى نفذتها الدولة؟، السؤال الخامس ما تقييمك لحجم الإنجاز الذى تم بالعاصمة الإدارية الجديدة؟، السؤال السادس ما أفضل مدينة سياحية خلال 2020؟، السؤال السابع، ما اقتراحاتك للدولة لتفعيلها خلال 2021؟.





1- وفيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الأول جاء فى مقدمة الوزراء وزير السياحة والآثار خالد عنانى بإجمالى 577 فردا من عينة الاستطلاع بنسبة 52.4% وانقسمت العينة من الذكور 254 بنسبة 23.1% ومن الإناث 323 بنسبة 39.3%، معلقين بأنه الأنشط والأكثر تواجدا على الساحة خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى عمله خلال الفترة الأخيرة على عودة السياحة مرة أخرى لمصر، فى ظل وجود وباء كورونا.





وجاء فى المركز الثانى الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل بإجمالى 309 أفراد من عينة الاستطلاع بنسبة 28.1% وانقسمت العينة من الذكور 199 بنسبة 18.1% ومن الإناث 110 بنسبة 10%، معلقين بأن وسائل النقل العامة منذ تولى الفريق كامل الوزير، أصبحت أفضل بشكل كبير خاصة قطاع السكة الحديد الذى تتطور بشكل ملحوظ خلال الفترة القصيرة الماضية، بالإضافة إلى انتظام عمل مترو الأنفاق والتطوير المستمر داخل هذا القطاع. بينما جاء بالمركز الثالث وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بإجمالى 117 فردا من عينة الاستطلاع بنسبة 10.6% وانقسمت العينة من الذكور 119 بنسبة 10.8% ومن الإناث 2 بنسبة 1%، معلقين بأنه بذل جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية فى محاولات للتوصل للقاح مصرى لعلاج فيرس كورونا، بالإضافة للتطور الكبير الذى أصبح موجودا داخل الجامعات المصرية الآن من حيث طرق الالتحاق وتعلم الطلاب داخل الكليات.





٢- وبخصوص الإجابة عن السؤال الثانى، جاءت فى المقدمة وزيرة الصحة هالة زايد بإجمالى 401 فرد من عينة الاستطلاع بنسبة 36.4% وانقسمت العينة من الذكور 292 بنسبة 26.5% ومن الإناث 109 بنسبة 9.9%، معلقين بأنها بالرغم من تعرضها إلى انتقادات شديدة خلال الفترة الماضية، إلا أنها تعاملت مع أزمة كورونا الماضية باحترافية شديدة، مضيفين أنها أيضا تبذل جهدا كبيرا فى تنفيذ الحملات الصحية التى تكلفها بها الدولة.





بينما جاءت بالمركز الثانى وزيرة التضامن نيفين القباج بإجمالى 319 فردا من عينة الاستطلاع بنسبة 29% وانقسمت العينة من الذكور 188 بنسبة 17.1% ومن الإناث 29 بنسبة 2.6%، مجيبين بأن وزيرة التضامن فى الفترة الماضية كان لها دور كبير فى دعم الأسر الفقيرة لمواجهة أزمة كورونا، ونسقت العمل بينها وبين منظمات المجتمع المدنى كى تستطيع التصدى لهذه الأزمة.





بينما جاءت بالمركز الثالث وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بإجمالى 215 فردا من عينة الاستطلاع بنسبة 19.5% وانقسمت العينة من الذكور 77 بنسبة 7% ومن الإناث 138 بنسبة 12.5%، معلقين بأن حقبة الثقافة فى مصر شهدت تقدما ملحوظا، من خلال الأعمال الفنية التى تقدم هذه الأيام، كما أصبحنا نرى كتابًا جدد وهذا يدل على أن هناك فرصة جيدة لكل المبدعين بمصر.





٣- ونحو الإجابة عن السؤال الثالث أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 932 فردا بنسبة 84.7% وانقسمت العينة من الذكور 510 أفراد بنسبة 46.3 % ومن الإناث 422 بنسبة 38.3%، معلقين بأنه رغم تفشى فيرس كورونا فى مصر إلا أن الدولة تعاملت معه بشكل جيد من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوجيه التعليمات للمواطنين بكافة وسائل الإعلام، بالإضافة لتوفير كل السلع التى كان يحتاج لها المواطن فى هذا الوقت دون المساس بأسعار السلع نهائيا، مضيفين أن مصر من أفضل الدول التى استغلت أزمة كورونا وتعاملت معها.





بينما أجاب بلا 168 فردا من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 15.2% وانقسمت العينة من الذكور143 بنسبة 13% ومن الإناث 25 بنسبة 2.2 %، معلقين بأنه رغم التنبيهات من فيروس كورونا على مستوى العالم إلا أن مصر أهملت هذا التنبيه إلى أن دخل كورونا مصر وانتشر، بالإضافة لقلة الإمكانيات فى قطاع الصحة والذى جعل التصدى لأزمة كورونا أمرًا صعب التحقيق.





٤- وبشأن إجابة السؤال الرابع جاء فى المركز الأول من الاختيارات أن شبكة الطرق «جيدة» بواقع 605 أفراد بنسبة 55 % وانقسمت العينة من الذكور 297 بنسبة 27% ومن الإناث 308 بنسبة 28%، معلقين بأن شبكة الطرق ساعدت على حركة النمو فى مصر بشكل كبير، كونها سهلت عملية النقل والتوصيل، والذى ساعد كثيرا أيضا على جذب الاستثمار الخارجى إلى مصر.





كان فى المركز الثانى من الاختيارات «ممتاز» بواقع 288 فردا بنسبة 26.1% وانقسمت العينة من الذكور 164 بنسبة 14.9% ومن الإناث 124 بنسبة 11.2%، معلقين بأن شبكة الطرق فى مصر أصبحت إنجازًا لا يمكن تغافله، مضيفين أن الدولة بذلت جهدا كبيرا فى ربط كل محافظات مصر بشبكة طرق عالمية، كما أنها عملت أيضا على تحسين غالبية الطرق الداخلية كى تصبح ملائمة لعدد السيارات المتزايد بمصر. بينما جاء الاختيار الثالث «مقبول»بواقع 116 فردا بنسبة 10.5% وانقسمت العينة من الذكور 109 بنسبة 9.9% ومن الإناث 7 بنسبة 1%، معلقين بأن ماتم من أعمال تطوير فى شبكة الطرق فى مصر يعد مقبولا، منوهين إلى أن هناك بعض الطرق التى تم تطويرها مؤخرا تعرضت للتلف بعد افتتاحها بقليل، وهذا يدل أنه ليس كل ما يتم يكون بشكل جيد.





٥- وبشأن إجابة السؤال الخامس كان فى المركز الأول من الاختيارات «ممتاز»بواقع 492 فردا بنسبة 44.7% وانقسمت العينة من الذكور 256 بنسبة 23.2% ومن الإناث 236 بنسبة 21.4%، معلقين بأن ما تم من إنجاز فى العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن متوقعًا على الإطلاق، مشيرين إلى أنهم عندما رأوا إعلانات تخص مشروعات سكنية بالعاصمة الجديدة ، شعروا بحجم الإنجاز فى هذا الوقت القصير.





كان فى المركز الثانى من الاختيارات «مقبول» بواقع 299 فردا بنسبة 27.1% وانقسمت العينة من الذكور 227 بنسبة 20.6% ومن الإناث 72 بنسبة 6.5%، معلقين بأن العمل هناك يسير بشكل مرضٍ، ولكن دون أن نشعر هنا بنتيجة لهذا، «لم نشعر بوجود العاصمة الجديدة حتى الآن».





بينما فى الاخيتار الثالث «جيد» بواقع 189 فردا بنسبة 17.1% وانقسمت العينة من الذكور 107 بنسبة 9.7% ومن الإناث 82 بنسبة 7.4%، معلقين بأن العاصمة الجديدة تعد أهم إنجازات الدولة المصرية، مضيفين أن ما تم من إنجاز هناك يعد جيدًا من حيث حجم الانتهاء من الأبنية فى وقت جيد، منوهين أن الحياة بدأت هناك وهذا يعد إنجازا حقيقيا فى هذه الفترة الزمنية.





٦- وحول إجابة السؤال السادس كان فى المركز الأول من الاختيارات شرم الشيخ بواقع 524 فردا بنسبة 49.2 % وانقسمت العينة من الذكور 322 بنسبة 29.2% ومن الإناث 202 بنسبة 18.3%، معلقين بأن شرم الشيخ هى الوجهة السياحية فى مصر، وأن كل السياح الذين يحضرون إلى مصر يتوافدون على شرم الشيخ بشكل كبير، مما يجعلها الأفضل خلال عام 2020، بالإضافة للتطوير المستمر الذى يحدث داخل مدينة شرم الشيخ على مدار العام، جعلها أيضا وجهة للسياحة الداخلية بشكل كبير.





وجاء فى المركز الثانى من الاختيارات الأقصر وأسوان بواقع 255 فردا بنسبة 23.1% وانقسمت العينة من الذكور 182 بنسبة 16.5% ومن الإناث 73 بنسبة 6.6%، معلقين بأن مدينة الأقصر وأسوان، هما وجهة السياحة بمصر، ومن أهم المدن السياحية فى العالم لذلك يعدان أفضل مدن سياحية على مدار عام 2020.





بينما فى الاختيار الثالث الغردقة بواقع 187 فردا بنسبة 17% وانقسمت العينة من الذكور 63 بنسبة 5.7% ومن الإناث 124 بنسبة 11.2%، مجيبين بأن مدينة الغردقة من المدن ذات الطابع المميز، وأن أزمة كورونا أثرت على العديد من المدن السياحية فى بداية الأمر إلا أن مدينة الغردقة استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة فى وقت قصير، واستضافت مهرجان الجونة السينمائى العالمي، فى وقت يصعب فيه مثل هذه الأشياء.













٧- وبشأن إجابة السؤال السابع والأخير أجاب البعض بتفعيل منحة العمالة غير المنتظمة من عينة الاستطلاع بواقع 347 فردا بنسبة 31.5% وانقسمت العينة من الذكور 257بنسبة 23.3% ومن الإناث 90 بنسبة 8.1%، معلقين بأن منحة العمالة غير المنتظمة كانت القشة التى تعلق بها كل أصحاب المهن غير المنتظمة فى مصر خلال أزمة كورونا، مضيفين أن الملايين فقد مصدر دخله بسبب أزمة كورونا الماضية، وإن لم تفعل الدولة ذلك، كنا سنرى مشاهد تقطع القلوب خلال هذه الأزمة.





ومنهم من اقترح توزيع لقاح كورونا مجانا من إجمالى عينة الاستطلاع بواقع 753 فردًا من إجمالى العينة بنسبة 68.4 % وانقسمت العينة من الذكور 396 بنسبة 36% ومن الإناث 357 بنسبة 32.4%، معلقين بأن لقاح كورونا هو المنقذ من كابوس كورونا، وتداولت بعض الأخبار أن سعر اللقاح سيكون غالى الثمن، ما جعل الكثير من المصريين يعتقدون أنهم غير قادرين على أخذ هذا اللقاح، لذلك فقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوزيع اللقاح مجانا على المصريين، أزاح همًا كبيرًا من على عاتق كل مصرى ومصرية.



