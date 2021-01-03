محمود الليثي: أصور فيلما جديدا مع السبكي قريبا





كشف المطرب الشعبي محمود الليثى، عن قيامه قريبًا بتصوير فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكى.





وأضاف الليثى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: أنه يمثل بطبيعته، حتى لا يكون مصطنعا.





وأكد أن الأغنية الشعبية هى التى تحقق الانتشار، مضيفًأ: "وإحنا حريصين جدا على الكلمات علشان بتدخل كل بيت".





وكشف عن قيامه بتصوير كليب جديد مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة بعنوان "حملوني" من فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم.