محمود الليثي: أصور فيلما جديدا مع السبكي قريبا
الأحد 03/يناير/2021 - 07:52 ص
كشف المطرب الشعبي محمود الليثى، عن قيامه قريبًا بتصوير فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكى.
وأضاف الليثى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: أنه يمثل بطبيعته، حتى لا يكون مصطنعا.
وأكد أن الأغنية الشعبية هى التى تحقق الانتشار، مضيفًأ: "وإحنا حريصين جدا على الكلمات علشان بتدخل كل بيت".
وكشف عن قيامه بتصوير كليب جديد مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة بعنوان "حملوني" من فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم.