مصيلحى بين سيف زاهر وشوبير الكورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

المحبة من عند الله صدقًا وعدلاً فمن أحبه الله حبب فيه خلقه هذه المقولة رددها الإسكندرانية هذا الأسبوع عندما تم الإعلان عن ظهور رئيس نادى الاتحاد السكندرى محمد المصيلحى فى صحبة برنامج سيف زاهر الجمعة الماضية ولما تم الإعلان عن إصابة سيف زاهر بالكورونا انهالت الاتصالات على مصيلحى الذى لم يتنبه أن إعلان أن حلقته مع سيف زاهر تم تأجيلها لظهور أعراض على سيف واليوم التالى ظهر فى ضيافة أحمد شوبير بذات المحطة مما اضطره لوضع بروم الحلقة عبر وسائل الاتصال لأنه لم يتثن له الرد على كل الهواتف، شفا الله سيف زاهر وكل المصريين جميعًا وشفا الجميلة يسرا وإيناس الدغيدى وكريم فهمى ووائل الإبراشى ونجل صديقنا الجميل خيرى رمضان والفنان شريف رمزى شفاهم الله وعفانا.

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