"رسالة" أحمد سعد ضمن قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب

والأغنية من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.



وروج أحمد سعد، خلال الأيام الماضية للأغنية عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر مقطع فيديو مصحوبا بتعليق: "رسالة مني ليكو ياللي كنتو لمة، رسالة مني ليكو ياللي كنتو شلة.. استنو اغنيتي الجديدة رسالة خلال أيام".



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد الغنائية هى أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة".

ونجحت حتى الان في حصد أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 3 ايام، كما احتلت مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجا بيوتبوب.