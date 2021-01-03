"رسالة" أحمد سعد ضمن قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب

الأحد 03/يناير/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
حققت أغنية "رسالة" للفنان أحمد سعد، مشاهدات واسعة عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.

ونجحت حتى الان في حصد أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 3 ايام، كما احتلت مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجا بيوتبوب.

وروج أحمد سعد، خلال الأيام الماضية للأغنية  عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر مقطع فيديو مصحوبا بتعليق: "رسالة مني ليكو ياللي كنتو لمة، رسالة مني ليكو ياللي كنتو شلة.. استنو اغنيتي الجديدة رسالة خلال أيام".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد الغنائية هى أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة".

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