دقيقة حداد على روح وحيد حامد في ختام المهرجان القومي للمسرح

بدأ حفل ختام الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، بالسلام الوطني، ثم بالوقوف دقيقة حداد على روح الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد.





وحضر حفل الختام كل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي، ولفيف من قيادات الوزارة.



