دقيقة حداد على روح وحيد حامد في ختام المهرجان القومي للمسرح
الأحد 03/يناير/2021 - 05:21 ص
بدأ حفل ختام الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، بالسلام الوطني، ثم بالوقوف دقيقة حداد على روح الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد.
وحضر حفل الختام كل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي، ولفيف من قيادات الوزارة.
وكرم المهرجان في الدورة الثالثة عشرة 6 رموز مسرحية وهم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، الذي كرم قبل سابق وهو على قيد الحياة، والفنان صلاح السعدني، والفنانة سهير المرشدي، واسم الفنان الراحل المنتصر بالله، والفنان عباس أحمد، والشاعر الراحل نجيب سرور.