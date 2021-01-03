إسلام جمال يكشف موعد إعلان الدولة المستضيفة لأمم آسيا 2027

الأحد 03/يناير/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
نجوى مصطفى

 

كشف إسلام جمال الدين عضو اللجنة الإعلامية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الموعد المُقرر أن تحسم خلاله اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي هوية الفائز باستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027. 

 

وأشار الاتحاد الآسيوي في وقت سابق أنه تسلم الوثائق المطلوبة من 5 دول وهم “السعودية، إيران، قطر، الهند، وأوزبكستان” قبل أن تقوم الآخرة بسحب ملفها في اللحظات الأخيرة".  

 

وقال إسلام جمال في تصريحات تليفزيونية "الاتحاد الأسيوي لكرة القدم قرر الإعلان عن الدولة التي ستفوز بشرف بتنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027، خلال النصف الأول من عام   2021 وسط مُنافسة شرسة وقوية بين جميع المرشحين".

 

أضاف "بالطبع المُنافسة ستكون شرسة بين البلدان الأربعة على تنظيم هذا الحدث الأهم في القارة الآسيوية، يجب علينا أن نتوجه بالشكر إلى جميع من ساهم في إعداد الملفات الأربعة وأن نكون فخورين بالبنية التحتية المتواجدة في القارة وانتظام المُسابقات الآسيوية برغم العقبات التي تواجه المسؤولين لاستكمال هذه البطولات".

 

وعن إمكانية سحب التنظيم نسخة 2021 من الصين أوضح إسلام قائلاً: "لا يوجد نية داخل الاتحاد لنقل بطولة كأس أمم أسيا 2023 من الصين، خاصة في ظل استقرار الاوضاع هناك فيما يخص جائحة كورونا، حيث تُشير تقارير مُنظمة الصحة إلى نجاح الدولة في السيطرة على الفيروس". 

 

الجدير بالذكر أن منتخب قطر قد توج بطلاً لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي نسخة 2019 والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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