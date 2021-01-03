حقيقة تسكين مرضى كورونا بطرقات مستشفى الأحرار بالشرقية

الأحد 03/يناير/2021 - 04:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
أكد الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، عدم صحة ما تم تداوله شأن تسكين مرضى كورونا بطرقات المستشفى بعد اكتظاظ المستشفى بالمرضى.

وأوضح "عبدالكريم"، أن طرقات المستشفى خالية من المرضى وأن الصور المتداولة تم تصويرها في طابق أرضي في مركز الكبد المبنى مقسم إلى طرقات وليس طرقات بالمستشفى، لافتا إلى أنه ربما حدث لبس أو فهم خاطئ، مبينا أنه يحتجز ف المستشفى نحو 150 مريضًا حاليا ويعتبرون جميعا مرضى عناية نسبة الأكسجين لديهم تتراوح ما بين 50 و85، مضيفا أنه على مدار الأيام تعافى أكثر من 60 مريضًا كان آخرهم 42 مريضًا خرجوا من المستشفى على مدار ال 3 أيام الماضية.

وأضاف مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، أنه يتم استقبال يوميا نحو 140 أو 150 مريضًا منهم مرضى يتم احتجازهم، وآخرون يتم وصف أدوية لهم مع متابعة إجراءات عزلهم في المنزل.

وأكد، أن الحالات التي تخرج من المستشفى يتم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 12 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إغلاق طريق أسوان الزراعي لوجود شبورة مائية كثيفة

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن نسب الإصابة الحقيقية بـ"كوفيد 19" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة طالبة بعد إصابتها بأزمة صحية إثر رسوبها في امتحانات الثانوية بالشرقية

مستشفى الأحرار بالشرقية تنفي استقبال حالة مصابة بـ "كورونا"

الطبية المصابة بكورونا في الشرقية تعلن إصابة زوجها بالفيروس

طبيب بالشرقية يكشف عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

"جراحات وعمليات ولادة".. المستشفيات التعليمية تتحدى كورونا (صور)

خروج 61 حالة بعد التعافى من كورونا بالمستشفيات التعليمية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

12:45 ص

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»