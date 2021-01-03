ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

الأحد 03/يناير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


حقق نادي بيراميدز الفوز على فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الخامسة بثلاث أهداف مقابل هدفين.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمد فاروق، لاعب نادي بيراميدز، وزميله بالفريق المهدي سليمان، حارس الفريق السماوي، طلبا الرحيل عن صفوف ناديهم في الفترة المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الثنائي المهدي سليمان ومحمد فاروق طلبوا الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق في يناير المقبل.

وأوضح أن الثنائي عقدوا جلسة مع هاني سعيد وطلبوا الرحيل حيث طلب فاروق الرحيل بسبب معاملته بشكل غير لائق لمكانته كنجم كروي بينما طلب المهدي الرحيل بسبب عدم المشاركة والاعتماد على شريف إكرامي.

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