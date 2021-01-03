موعد مباراة إنتر ميلان و كروتوني في الدوري الإيطالي

الأحد 03/يناير/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

يواجه فريق إنتر ميلان نظيره كروتوني، مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في افتتاح الجولة الخامسة عشر، من الدوري الإيطالي الممتاز.

وسيقاتل النيراتزوري لخطف الثلاث نقاط من كروتوني، والذي؛ سعيا للحاق بغريمه التقليدي ميلان.

وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق كروتوني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان؛ في محاولة لتجنب شبح الهبوط.

وكان الإنتر قد حقق فوزا صعبا في أخر مواجهاته أمام فريق هيلاس فيرونا، هدفين مقابل، كما تخطى كروتوني عقبة بارما بهدفين لهدف، في الجولة الماضية من البطولة.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد كروتوني في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت السعودية، والساعة الثالثة عصرا بتوقيت الإمارات، والحادية عشر صباحا بتوقيت جرينتش.

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