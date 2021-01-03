أول تعليق لتامر حسني على إشادة هاني شاكر باحساسه في أغنية "نسيانك صعب أكيد"

الأحد 03/يناير/2021 - 04:15 ص
بوابة الفجر

علق الفنان تامر حسني، على إشادة أمير الغناء العربي هاني شاكر، بإحساس وأدائه أغنية ""نسيانك صعب أكيد" في حفله بليلة رأس السنة، عير حسابه بإنستجرام.

وكتب تامر حسني: "أستاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير ولسه بتعلم، مبسوط من قلبى ان أدائى عجبك، واللى ما يعرفش قصتى مع الأغنية دى، زمان مكانش أى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من أكبر لجنة استماع فى مصر، من خلال أغنية يختارها المطرب، وسيحدد مصيره بعدها يصلح أم لا
 
وأضاف: "انا اخترت أنا أغنية نسيانك صعب.. من حبى فيها وحبى فى أستاذ هانى والحمد لله أجازتنى اللجنة من أول ٤ جُمل فى الأغنية... ومن يومها بعتبرها وش خير عليا".

كان أمير الغناء العربي هاني شاكر، أشاد بإحساس وأداء نجم الجيل تامر حسني، وذلك عقب غناء الأخير أغنيته" "نسيانك صعب أكيد" في حفله بليلة رأس السنة.

وحرص هاني، على مشاركة فيديو الأغنية بصوت حسني، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق عليها قائلا،: "حبيبي وأخويا الجميل تامر حسني.. أحسنت جدًا في غنوة نسيانك (صعب أكيد) أدائك رائع واحساسك أروع يا حبيبي".

جدير بالذكر أن حسني، قدم أغنية "نسيانك صعب أكيد " بحفل ليلة رأس السنة والذي أحياه دون حضور جماهيري، وعقب غنائه للأغنية بدء الجمهور في مشاركة الفيديو مشيدين بفكرة حسني، في تواصل الأجيال وإحياء أغاني التسعينات التي من الصعب نسيانها.

أغنية"نسيانك صعب أكيد" من كلمات سمير الطائر، وألحان خالد الأمير، وتم طرحها عام ١٩٩١.


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