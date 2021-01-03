بالصور.. ضبط شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا بالشرقية

الأحد 03/يناير/2021 - 03:32 ص
ضبط شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا
ضبط شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا
سمر السيد
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر القبض على شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا ووثقا فعلتهما بالفيديو ونشراه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد رصد مركز شرطة كفر صقر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر خلاله شخص يسخر من شخص يبدو أنه غير متزن عقليا وقام بتعليقه من ملابسه بأحد الأبواب فيما قام شخص آخر بتوثيق الواقعة بالفيديو.

وتمكن معاونو مباحث المركز النقيب محمد توفيق والنقيب أحمد سمك معاون من ضبط "أ. م" 25 عاما نجار مسلح و"م. ص" 22 عاما نجار مسلح، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.
بالصور.. ضبط شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا بالشرقية
بالصور.. ضبط شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا بالشرقية
بالصور.. ضبط شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا بالشرقية
بالصور.. ضبط شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا بالشرقية
بالصور.. ضبط شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا بالشرقية
بالصور.. ضبط شخصين سخرا من شخص متأخر عقليا بالشرقية

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بوابة الفجر الفجر الشرقية

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