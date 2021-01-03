الجزء الثاني من "واندر وومان" يحقق 25 مليون دولار في الصين

الأحد 03/يناير/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر

حقق الجزء الثاني من فيلم البطلة الخارقة "واندر وومان" أعلى افتتاحية في دور العرض السينمائية الأمريكية، منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وحصد الجزء الثاني من "واندر وومان" يحقق 25 مليون دولار في الصين

ونجح فيلم "Wonder Woman 1984" في جمع 36.1 مليون دولار في دور العرض السينمائية حول العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد (الكريسماس)، منها 16.7 مليون دولار في السينمات الأمريكية وكندا، ما يجعله الفيلم الوحيد الذي حقق أعلى افتتاحية في أمريكا منذ بدء انتشار "كورونا" في شهر مارس/ آذار، بحسب وكالة "رويترز". 

كما اجتذب فيلم "Wonder Woman 1984" العديد من المشاهدات عبر منصة "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، باعتباره من أكثر الأفلام المنتظر عرضها خلال 2020


أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن نسب الإصابة الحقيقية بـ"كوفيد 19" (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إغلاق طريق أسوان الزراعي لوجود شبورة مائية كثيفة

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

12:45 ص

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»