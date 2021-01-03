موعد مباراة برشلونة أمام هويسكا فى الدوري الإسباني

يواجه اليوم الأحد نادي برشلونة نظيره نادي هويسكا ضمنر منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب هويسكا الدولي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



