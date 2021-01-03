إنبي يقدم شكوي رسمية فى حكم مباراة الزمالك









حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره إنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.





وعلق عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، على ضربة الجزاء المستحقة أمام للنادي البترولي أمام نادي الزمالك.





وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا انتقد التحكيم ولكن القرار كان واضحًا ولنا ضربة جزاء واضحة ومستغرب من عدم ذهابه لتقنية (الفار) رغم استدعاءه من الحكم".



