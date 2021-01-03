عاجل.. إغلاق محور 30 يونيو بسبب الشبورة المائية
الأحد 03/يناير/2021 - 02:43 ص
إيمان عبد العاطي
أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور محور 30 يونيو في الإتجاه القادم من العين السخنة اتجاه السويس.
كما أغلق الطريق في الاتجاه القادم من محافظة الإسماعيلية اتجاه السويس لوجود شبورة مائية كثيفة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
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