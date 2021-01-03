مدرب الإسماعيلي السابق يهاجم إدارة الفريق

الأحد 03/يناير/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
 

كشف البرازيلي ريكاردو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه تم فرض بعض اللاعبين عليه قبل بداية الموسم الجديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الإسماعيلي لم يلبي طلباتي التعاقدية قبل بداية الموسم ولقد طلبت الثنائي ريكاردو وفيررا ولكن لم يتم التعاقد معهم".

وتابع: "الإدارة وافقت في البداية على ضم ريكاردو ولكن تم التراجع في اليوم التالي عن الصفقة لاتهام اللاعب بشكواه من الإصابة".

أخبار تهمك

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن نسب الإصابة الحقيقية بـ"كوفيد 19" (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 11 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يبحث عن بديل لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير قائمة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

01:10 ص

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن نسب الإصابة الحقيقية بـ"كوفيد 19" (فيديو)

02:32 ص

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»