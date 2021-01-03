مدرب الإسماعيلي السابق يهاجم إدارة الفريق





كشف البرازيلي ريكاردو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه تم فرض بعض اللاعبين عليه قبل بداية الموسم الجديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الإسماعيلي لم يلبي طلباتي التعاقدية قبل بداية الموسم ولقد طلبت الثنائي ريكاردو وفيررا ولكن لم يتم التعاقد معهم".



